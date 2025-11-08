В Казани закрыли мясной магазин после сообщения об отравлении

Суд приостановил работу магазина «MeatStore» в Казани на 30 суток. Проверка началась из-за сообщения о пищевой токсикоинфекции у покупателя. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Отмечается, что влажная уборка в магазине проводилась некачественно, отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства. Продавались полуфабрикаты, хотя условий для их изготовления не было. В помещении нашли тараканов, а продукция поступала без маркировки и документов.

Также нарушались правила личной гигиены. Сотрудники работали без прохождения гигиенической подготовки, медицинских осмотров и вакцинации. В пробе с рук одного из работников обнаружили бактерии группы кишечных палочек.

На индивидуального предпринимателя были составлены протоколы, а помещение магазина опечатано. Материалы переданы в суд, который решил приостановить деятельность «MeatStore» на 30 суток.

Влас Северин