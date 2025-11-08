Захарова о словах Байдена про королей и демократию: метил в Трампа, а попал за океан

Заявлением о том, что «при демократии нет королей», бывший президент США Джо Байден может оскорбить не столько своего преемника Дональда Трампа, сколько руководителей стран «за океаном». Такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова.

«Метил в Трампа, а попал за океан,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.— Ждем, когда проснется король (Великобритании.—"Ъ") Карл Третий и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии».

К публикации дипломат прикрепила список правящих европейских монархий. Среди них — Великобритания, Испания, Нидерланды, Бельгия, Дания и Швеция. Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Мария Захарова иронично рекомендовала принять резолюцию об «откате» указанных стран от демократии.

7 ноября во время мероприятий Демократической партии в городе Омаха (штат Небраска) Джо Байден заявил, что Дональд Трамп своими действиями позорит США как страну. Экс-президент также сравнил снос восточного крыла здания Белого дома с отношением господина Трампа к «конституции, верховенству права и демократии» в Штатах.