В Чувашии зафиксировали одно из наибольших увеличений сроков автокредитов в РФ

Средний срок автокредитов в Чувашской Республике в сентябре 2025 года продемонстрировал одно из самых значительных увеличений среди всех регионов России — на 7,8% за месяц. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В Чувашии зафиксировали одно из наибольших увеличений сроков автокредитов в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Чувашии зафиксировали одно из наибольших увеличений сроков автокредитов в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом по России средний срок автокредита в сентябре достиг 5,7 лет, что является самым высоким значением показателя за последний год. Данный показатель растет уже пятый месяц подряд.

Помимо Чувашии, наибольшая динамика роста среднего срока автокредитов среди 30 регионов-лидеров в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Самарской (+9,7%), Ульяновской (+8,3%) областях, а также в Ставропольском крае (+7,0%).

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, увеличение сроков кредитования стало ответом банков на сохраняющуюся жесткую денежно-кредитную политику.

«Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка. Поэтому при одобрении автокредитов и их условий (включая сроки) кредиторы по-прежнему ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%», — добавил он.

Влас Северин