Замглавы Нижневартовска по социальным вопросам стала Ирина Стрельцова

Ирина Стрельцова стала заместителем главы Нижневартовска по социальной политике. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

«С 8 ноября 2025 года на должность заместителя главы города по социальной политике администрации города назначена Стрельцова Ирина Ивановна»,— говорится в сообщении.

Ранее Ирина Стрельцова работала в должности и. о. замглавы города. Она возглавляла департамент по социальной политике горадминистрации.

Анна Капустина

