В Ярославской области прокомментировали замедление интернета

В Ярославской области скорость мобильного интернета и связи снижают в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности, отвечая на жалобы жителей региона на неработающий интернет.

«Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры»,— говорится в сообщении министерства.

В течение последних суток на территории региона не объявляли режим беспилотной опасности, также не приостанавливал работу аэропорт. Напомним, что об ограничении работы мобильного интернета в Ярославской области впервые официально объявили 6 мая, после чего сбои неоднократно повторялись. Подобные ограничения вводят и в других регионах.

Алла Чижова