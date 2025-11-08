AFP: как минимум пять человек погибли при урагане на юге Бразилии

Не менее пяти человек стали жертвами урагана в штате Парана на юге Брализии. Еще 130 человек пострадали. Об этом пишет AFP со ссылкой на местные власти.

Торнадо обрушился на муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу и получил классификацию уровня F2. Стихийное бедствие, по данным The New York Times (NYT), сопровождалось скоростью ветра до 150 миль в час (240 км/ч).

Из-за торнадо, уточнили государственные чиновники в комментарии местному телевидению, повреждено около 80% территории города Риу-Бониту-ду-Игуасу. Там проживает 14 тыс. человек.