Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию страны до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. До 1 декабря следующего года стратегию внесут в правительство.

«В частности, новая редакция должна определить единые и четкие критерии для принятия решений о развитии транспортной инфраструктуры скоростного и высокоскоростного сообщения с учетом транспортно-экономического баланса и создания условий окупаемости проектов»,— указано в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, до 1 декабря 2025 года Минцифры, Минтранс и Минпромторг совместно с «Автодором» и РЖД должны подготовить «дорожную карту» по переходу на российское программное обеспечение для транспортных и производственных предприятий, участвующих в создании высокоскоростной инфраструктуры.

Минтранс и Минфин до 23 апреля представят предложения по финансированию проектов по развитию городских электричек, включая опорные города.

Ведомства совместно с правительством Москвы и РЖД должны завершить формирование плана мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. При этом будет учтена необходимость синхронизации инфраструктуры с проектом высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Отчет о результатах необходимо предоставить до 1 декабря 2025 года, следует из публикации.