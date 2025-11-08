Дорогу молодым товарищам

Вечером 7 ноября петербургские коммунисты провели акцию в честь 108-й годовщины Октябрьской революции. Традиционно Нахимовский сквер заполнили левые разных политических движений в красных шарфах, с флагами СССР и красными гвоздиками, которые они возложили к постаменту у крейсера «Аврора». В этом году количество участников мероприятия возросло, в особенности за счет молодых, примыкающих к красным. Обыденность празднования нарушил визит иностранцев.

Встреча коммунистов была назначена на 18:00 в сквере напротив «Авроры». Депутат Заксобрания Петербурга и первый секретарь местного горкома КПРФ Роман Кононенко делился с пришедшими, что только что разговаривал с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым. Последний, пересказал разговор парламентарий, поздравлял всех с этим днем и отмечал, что коммунисты с иностранными делегациями возложили цветы к мавзолею.

К месту старта акции приходили организованные группы, именно у них были самые большие флаги: атрибутику они приносили из офиса комсомола (ЛКСМ). Флаги поменьше и красные воздушные шары раздавали активисты. Напору, с которым они настаивали на том, чтобы вручить кому-нибудь шарик, могли бы позавидовать остальные политические силы. Символика была в очередной раз не рекомендована, отмечали активисты компартии, хотя и использовалась почти всеми. Информация о запрете на флаги звучит уже несколько лет, как действуют антиковидные ограничения. «Сказали ведь, что нельзя плакаты»,— говорила подруге пенсионерка, увидев проходящего мимо мужчину с растяжкой «Дети войны».

Тем не менее полиция реагировала на все спокойно. В стороне остался стоять пустой автозак, который на этот раз пригнали к набережной, хотя годом ранее его не было. Возможно, такая правоохранительная настороженность была связана с увеличением числа отмечающих годовщину революции. Их, по оценке корреспондента «Ъ Северо-Запад», стало в два раза больше (около 300 человек), чем в последние пару лет. Некоторые из участников акции признались, что посещение на этот раз облегчил тот факт, что мероприятие выпало на пятницу. Кроме того, к посещению 7 ноября крейсера примкнули иностранцы из стран бывшего соцлагеря, которые сейчас находятся в России.

Количество участников мероприятия выросло и за счет молодежи, подключающейся к красному движению. Их вчера было даже больше, чем взрослых коммунистов. Сами молодые люди рассказали, что, наверное, так случилось из-за того, что в комсомоле начали активную работу по поиску «новой крови», сказался также выход в медийный мир трендов со стороны руководителей ЛКСМ. Да и просто, продолжали ребята, «всем становится понятно, к чему ведет этот современный консюмеризм». По их словам, раньше левые были маргинализированы правыми и либералами, их считали «закостенелыми дедами в телах молодых». Отчасти, может, это было и так, допустила молодежь, но добавила, что теперь в ее рядах много «приличных интеллектуалов».

Такие, по всей вероятности, обступили вокруг девушку-туристку из Индии, с которой с полным знанием предмета обсудили социалистическую повестку на ее родине и в странах — членах БРИКС. В этом кружке велась англоязычная полемика, чем хорош и плох китайский коммунизм.

Туристка рассудила, что не любит давление и запреты, а хочет жить в стране, где левые во власти не будут авторитарными правителями. Себя она назвала «скрытой коммунисткой» и констатировала, что «к сожалению, в мире тренд на религиозный капитализм», а также на правых националистов. «Я так устала»,— по-русски прокомментировала она «правый поворот» в политике.

Дискутирующих начали постепенно обступать пенсионеры, которые спустя годы аналогичных акций увидели что-то новое: кучу молодежи и иностранку-коммунистку на мероприятии. Такой прецедент для возложения цветов, которое всегда проходило одинаково, они решили снимать на телефоны. «Спросите у нашего индийского гостя, как она относится к нашей спецоперации»,— попросил перевести на английский (а затем ответ на русский) мужчина. «Это провокационный вопрос, ты можешь не отвечать, если не хочешь»,— успокоил иностранку один из красных. Вопрос она назвала «пугающим» и просто отметила, что у многих стран сейчас разные идеологии.

Масштаб акции туристку поразил, сказала она, и такое событие точно ее вдохновило. А коммунистов старой школы, в свою очередь, вдохновил «привет из Индии», поэтому они начали обмениваться контактами с иностранной гостьей и фотографироваться с ней на память. «А то соседи не поверят, когда расскажу»,— добавил мужчина, подходя к девушке, чтобы сделать селфи на фоне крейсера «Аврора».

Впрочем, классическая часть акции тоже была и проходила рядом с толпой желающих услышать иностранную речь. Там все было по-прежнему: в большинстве своем пенсионеры, обвитые красными шарфами, остались петь песни советских лет. Они запевали «Комсомольцы-добровольцы», «Интернационал», «Катюшу», «Красная армия всех сильней» и, что очевидно, «Крейсер "Аврора"». Казалось, что эта часть мероприятия из года в год выглядит одинаково. Это замечали и другие взрослые коммунисты, которые отмечали, что, «слава богу, молодежи побольше, а то одно и то же». Некоторые постоянные участники этого вечера памяти революции, напротив, сетовали, что все: 7 ноября не может, к сожалению, быть таким, как раньше.

Но, как и раньше, на Петровской набережной раздавались газеты «Призрак коммунизма», конфеты «Крейсер "Аврора"» и календарики с Иосифом Сталиным. «Сегодня просили быстрее разойтись»,— грустно констатировал мужчина в разговоре с компанией. Так и вышло — надолго у главного памятника социалистической революции под моросящим дождем никто особо не задерживался. Спустя час после начала полноценная активность практически сошла на нет. Хотя песни продолжили звучать уже по пути в метро.

Полина Пучкова