В Прикамье снизилась средняя цена на бензин

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин за неделю с 28 октября по 5 ноября снизилась на 13 коп., до 64,12 руб. за литр, сообщает Росстат. В последний раз уменьшение стоимости топлива на 1 коп. в Прикамье было зафиксировано на неделе с 13 по 19 мая.

Кроме того, подешевел бензин АИ-92 на 31 коп. — до 61,18 руб. за литр. АИ-95 подорожал на 1 коп., до 66,13 руб. за литр, цена на бензин АИ-98 также выросла до 88,44 руб. за литр, на 60 коп. Дизельное топливо подорожало на 42 коп., до 74,50 руб. за литр.

Средняя цена за бензин в Приволжском федеральном округе составила 63,44 руб. за литр. Пермский край по-прежнему занимает восьмое место по цене на автомобильный бензин в ПФО.

За неделю с 28 октября по 5 ноября цены на топливо изменились в 43 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва, Хабаровском и Приморском краях (+1,4%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение составило +0,4%. Снижение цен при этом было зафиксировано в 37 регионах страны.