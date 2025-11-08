В Татарстане еще не закончили ремонт девяти социально-культурных объектов

В Татарстане по годовому плану осталось завершить работы по капитальному ремонту еще девяти социально-культурных объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства республики.

Из 34 программ капитального ремонта, запланированных на текущий год, завершены 30. В работе остаются четыре программы, включающие ремонт стационаров, учреждений культуры и детских оздоровительных лагерей. Марат Айзатуллин отметил, что из 226 медицинских объектов, включенных в национальные и республиканские проекты, осталось обновить только пять. Программа по ремонту медицинских стационаров выполнена на 91%.

В числе объектов, требующих завершения работ, — Альметьевская, Кукморская и Сабинская центральные районные больницы, казанская городская клиническая больница № 2 и Республиканская клиническая инфекционная больница. Завершено обновление филиала Зеленодольской ЦРБ в поселке Васильево. Из 27 культурных объектов в республике не завершен капитальный ремонт только двух объектов в Кукморском районе и одного в Казани. Общий уровень выполнения строительно-монтажных работ составляет 98%.

Влас Северин