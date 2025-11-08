В свердловской Госавтоинспекции предупредили об опасности из-за снега
В ГИБДД Свердловской области предупредили об ухудшении погодных условий из-за снега. Предупреждение касается в первую очередь северной части региона.
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области
«Сложные погодные условия зафиксированы в Качканаре, Нижней Туре, Лесном, Краснотурьинске, Североуральске, Ивделе и других северных районах области»,— указали в Госавтоинспекции. Сложная ситуация связана с интенсивными снежными осадками.
На 36 км автодороги Серов — Североуральск — Ивдель активно идут осадки, местами лежит снег, состояние трассы мокрое. Опасно и на 83 км автодороги, в этом районе уже установились отрицательные температуры в -3 градуса.
Водителей призвали соблюдать правила и быть аккуратными на дорогах. В частности, автовладельцев просят снизить скорость на опасных участках, воздерживаться от резких маневров, внимательно относиться к пешеходам.