Медиаактивы экс-губернатора Челябинской области Юревича переданы властям региона

16 октября 2025 года правительство Челябинской области стало владельцем компании «Медиа-Центр», ранее принадлежавшей семье экс-губернатора Михаила Юревича. Как следует из данных ЕГРЮЛ, с которыми ознакомился РБК, властям региона перешли 100% долей в ООО «Управляющая компания „Медиа-Центр“», ООО «Урал-Медиа» и ООО «Информационная компания „Медиа-Центр“».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Росимуществе и правительстве Челябинской области не прокомментировали РБК детали сделки. Глава «Медиа-Центра» Валерий Шагиев не ответил на запрос издания.

Холдинг «Медиа-Центр» включает «31 канал», локальные франшизы радиостанций DFM и «Спутник», а также крупные сообщества и Telegram-каналы региона. Согласно финансовой отчетности за 2024 год, «Информационная компания „Медиа-Центр“» получила выручку в 72 млн руб. при чистом убытке в 424 тыс. руб. Управляющая компания «Медиа-Центр» за тот же период отчиталась о 11,6 млн руб. выручки и 1,3 млн руб. чистого убытка. Выручка «Урал-Медиа» в 2024 году составила 2,8 млн руб., чистый убыток — 912 тыс. руб.

Михаил Юревич руководил Челябинской областью с 2010 по 2014 год. Он также известен как основатель и экс-бенефициар российского производителя круп и макарон «Макфа». В марте 2024 года акции «Макфы» были арестованы по иску Генпрокуратуры, а в мае того же года национализированы. В ведомстве посчитали деятельность компании «коррупционной», поскольку, будучи представителем власти, господин Юревич занимался бизнесом. В конце октября 2025-го стало известно о передаче государству более 60 квартир бывших владельцев «Макфы». С них также взыскали свыше 19,7 млрд руб. дивидендов, распределенной прибыли и займов.