Пермяки старше 55 лет стали активнее пользоваться нейросетями

За девять месяцев 2025 года количество пермяков старше 55 лет, пользующихся нейросетями, увеличилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают аналитики «Мегафона». Общее число жителей региона, которые применяют искусственный интеллект в бытовой или рабочей жизни, с начала года выросло на 89%.

Основную часть аудитории (36%) сервисов с искусственным интеллектом составляют люди от 35 до 44 лет.

В целом жители Прикамья стали больше расходовать мобильный интернет на работу с нейросетями. Трафик на таких площадках вырос в 8,6 раза относительно девяти месяцев 2024 года. Более 80% всего объема трафика на ИИ-сервисы пришлось на летние месяцы. Самым популярным инструментом остается ChatGPT.