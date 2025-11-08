UPS и FedEx приостановили эксплуатацию лайнеров MD-11 после крушения в Кентукки

Американские компании UPS и FedEx, предоставляющие услуги доставки и логистики, приостановили эксплуатацию лайнеров McDonnell Douglas MD-11 после крушения самолета в штате Кентукки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Мы приняли это решение по своей инициативе в связи с рекомендацией производителя самолетов»,— заявили в UPS. По данным агентства, до происшествия в Кентукки парк компании насчитывал 27 лайнеров MD-11. В FedEx сообщили, что использовали 28 таких самолетов.

4 ноября около 17:15 (5 ноября в 2:15 мск) грузовой самолет MD-11 компании UPS разбился, когда вылетал из международного аэропорта города Луисвилл. На борту лайнера находились три члена экипажа — никто из них не выжил. Еще не менее 10 человек погибли при крушении самолета на земле. Причиной крушения могло стать возгорание одного из трех двигателей. Лайнер пролетел около 30,5 м над землей, после чего загорелся и уничтожил два здания.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, MD-11 был в эксплуатации 34 года и проходил капитальный ремонт этой осенью.