Долги осужденного за стрельбу в казанской школе превысили 23,3 млн рублей

Судебные приставы взыскивают более 23,3 млн руб. с Ильназа Галявиева, осужденного за стрельбу в казанской гимназии № 175 в 2021 году. В его отношении открыто 12 исполнительных производств. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Более 20 млн руб. взыскивают как компенсацию за моральный ущерб. Более 1,6 млн руб. составляют исполнительские сборы, а свыше 1,4 млн руб. — иные имущественные взыскания. Также Галявиев обязан выплатить 200 тыс. руб. за процессуальные издержки.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе, в результате которой погибли девять человек, включая семерых учеников и двух педагогов. Ранения получили 139 человек, а более 600 были признаны пострадавшими. Он отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

Влас Северин