Областное правительство выплатит многодетной семье погорельцев 500 тысяч рублей

Правительство Ярославской области выплатит 500 тыс. руб. многодетной семье из Ростовского округа, чей дом уничтожил пожар. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Ранее в областном ГУ МЧС сообщили, что 6 ноября в деревне Осник Ростовского округа сгорел частный жилой дом и двор на площади 132 кв. м. Одной из версий возгорания спасатели называют поджог. Дом принадлежал семье, в которой воспитываются пятеро детей.

По словам господина Евраева, в дополнение к выплатам от муниципального округа семья погорельцев получит 500 тыс. руб. от областного правительства.

«Это поможет людям справиться с текущими нуждами и обеспечить потребности детей»,— добавил губернатор.

Алла Чижова