Этой ночью произошел пожар в кафе-гостинице «У Тол Бабая» в Удмуртии

В двухэтажном здании кафе-гостиницы «У Тол Бабая» в удмуртском селе Шаркан произошел пожар площадью почти 300 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону. Это случилось сегодня ночью, 8 ноября, около 02:30. Гостиница находится на парковке за пределами комплекса.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

В результате возгорания уничтожены кровля, стены, внутренняя отделка второго этажа. Повреждена отделка первого. «К счастью, никто не пострадал. На момент возгорания в здании никого, кроме сторожа, не было»,— отметили в ведомстве.

Пожар ликвидировали сотрудники Государственной противопожарной службы. Причины возгорания устанавливаются.