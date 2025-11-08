В Екатеринбурге почтили память погибших сотрудников МВД

В Екатеринбурге прошло мероприятие, посвященное Дню памяти погибших сотрудников МВД. Об этом «Ъ-Урал» сообщил глава пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

Митинг прошел вблизи Храма на Крови , в церемонии приняли участие 150 человек из действующего состава органов внутренних дел и ветеранов, а также Росгвардии, курсантов Уральского юридического института, кадетов полицейского класса, членов семей погибших, общественников и представителей Епархии.

«Всего в списке погибших свердловских солдат правопорядка значится 264 человека»,— сообщил полковник Горелых. По его словам, участники мероприятия почтили минутой молчания павших родных и возложили венки и живые цветы к памятнику. Затем в Храме на Крови провели поминальный молебен.

Анна Капустина