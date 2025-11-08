С внука бывшего главы Карачаево-Черкесии взыскали полмиллиона за учебу в МГУ

Суд Черкесска поддержал иск конкурсного управляющего АО «ККС Холдинг» к Аслану Каитову — внуку экс-президента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева, следует из данных судебной картотеки.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Истец потребовал взыскать 416,5 тыс. руб., которые фирма выплатила за обучение Каитова в МГУ. Согласно материалам дела, эти траты не связаны с деятельностью компании и потому признаны неправомерными. Помимо основной суммы суд взыскал с ответчика 193,8 тыс. руб. процентов за пользование чужими средствами.

Решение пока не вступило в законную силу.

Станислав Маслаков