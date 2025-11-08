МВД предупредило о новой схеме мошенничества с виртуальной кредитной картой

Мошенники начали похищать личные данные россиян под видом оформления виртуальной кредитной карты, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Злоумышленники обещают оформить заем с большим лимитом практически всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей.

Для этого гражданам предлагают зарегистрироваться на специальном сайте, заполнить анкету с личными данными и оплатить комиссию. После передачи информации мошенники прекращают общение и используют полученные данные для оформления кредитов и других преступлений, в том числе хищения денег.

В МВД призвали россиян не доверять обещаниям «одобрить кредит почти всем», не переводить предоплату до получения кредита и не вводить персональные данные на подозрительных сайтах. Кроме того, правоохранители рекомендовали быть осторожными при оформлении кредитов через интернет.