Перевозчик отказался выводить автобусы Камбарка—Ижевск из-за убытков

Автобусные маршруты Камбарка—Ижевск и Камбарка—Шолья могут остаться без перевозчиков, написал во «ВКонтакте» глава Камбарского района Александр Галанов после встречи с обслуживающими направления ИП.

«Накануне о завершении пассажирских перевозок до Ижевска заявил ИП Мичков. Также с нового года прекращает работать перевозчик на маршруте до Шольи»,— сообщил господин Галанов.

По его словам, основной причиной закрытия маршрутов перевозчики назвали отсутствие водителей, изношенность транспорта и увеличение затрат на организацию пассажирских перевозок, что приводит к убыткам.

Стороны договорились подготовить письмо о субсидировании маршрутов в региональный миндортранс. В документе предприниматели укажут размер выпадающих доходов. Еще одну встречу с перевозчиками проведут на следующей неделе.

Полина Сичинава