Директор престижной школы в Перми покинула должность

Руководитель средней общеобразовательной школы «Мастерград» Оксана Казакова уволилась с занимаемой должности. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. Госпожа Казакова возглавила школу в 2017 году. В 2022 оду она выиграла краевой конкурс учитель года. Также она возглавляет НКО «Фонд поддержки талантливой молодежи «Золотой резерв».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ

«Мастерград» был основана в 2016 году. Учебное заведение позиционируется как школа урбанистики. Исполняющим обязанности директора «Мастерграда» назначена Ирина Яковлева.