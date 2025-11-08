В Туркменском округе подросток на питбайке получил травмы в ДТП
В Туркменском округе 7 ноября в 17:50 в селе Овощи водитель ВАЗ 2114 не уступил дорогу подростку на спортинвентаре на главной дороге при повороте налево на перекрестке, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
В результате столкновения 15-летний подросток получил множественные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Автоинспекторы расследуют, как несовершеннолетний оказался за рулем питбайка, проходящего по категории спортинвентаря, на дороге общего пользования, что запрещено законодательством РФ.
Водитель автомобиля, 54-летний местный житель с 36-летним стажем вождения, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД один раз за последние два года. По факту происшествия ведется проверка, детали уточняются.