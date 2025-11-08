Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Ангел, оппортунист, самурай

Исполнилось 90 лет со дня рождения Алена Делона

8 ноября Ален Делон отметил бы свое 90-летие, если бы не ушел из жизни в августе прошлого года. Андрей Плахов вспоминает уникального артиста и свою единственную встречу с ним.

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

На пресс-конференциях Делон обычно был сдержан, немногословен. После одной не самой удачной премьеры обиделся на Каннский фестиваль и больше туда не приезжал. Или его не приглашали. Когда мне удалось организовать с ним интервью, первым делом я поинтересовался, почему он больше не бывает в Канне. И тут лицо Делона озарилось гневом, брови взлетели вверх, его постаревшее лицо стало на миг молодым и прекрасным.

Оказавшись с ним тет-а-тет и ненароком задев больную струну, я воочию убедился, насколько ошибочно мнение про его холодность и надменность. Нет, это был человек с могучим темпераментом и высоким порогом чувствительности. Он знал себе цену, умел за себя постоять и не был намерен никому навязываться. С возрастом эти качества только укрепились, иногда приобретая форму упрямого консерватизма и вызова «против течения». Многие его недолюбливали и даже ненавидели, но это уже не имело значения: он познал в жизни столько любви и восхищения, что их хватило бы на целую актерскую академию.

Сначала он предстал моему взору ангелом, когда в детстве я увидел его на экране в новелле «Чти отца своего и мать свою — не лги» из фильма Жюльена Дювивье «Дьявол и десять заповедей». Юный красавец с ангельским лицом в течение одного дня открывает тайну своего происхождения: его настоящая мать — ветреная актриса, отец вообще неизвестен, а родители, вырастившие его, как выясняется, по крови чужие люди. Придя домой после этого открытия, юноша с необыкновенной теплотой говорит: «Добрый вечер, мама. Я очень хочу есть. Как ты себя чувствуешь, папа?» Что это — благородство или притворство? Ответ может быть и тем и другим: амбивалентность заложена в основу делоновского образа.

Совсем молодым он попал в поле зрения крупных режиссеров Рене Клемана, Лукино Висконти и Микеланджело Антониони, которые видели в нем инструмент для решения своих художественных задач.

Когда Делон сыграл великую роль в «Рокко и его братьях» Висконти, ему не было двадцати пяти и еще не вышел в прокат фильм Клемана «На ярком солнце». Там актер предстал в образе авантюриста Рипли, убивающего своего богатого компаньона и присваивающего его состояние, богемный образ жизни, социальную роль и даже его голос. Скоро у Антониони в «Затмении» Делон перевоплотится в прекрасного лицом, но бездушного, внутренне опустошенного биржевого маклера, не способного любить.

Висконти же вообразил в обладателе самой идеальной внешности из всех звезд мирового кино такой же идеальный внутренний мир. Благородный и чистый Рокко жертвует собой ради семьи, заменяя беспутного брата Симоне на ненавистных боксерских ристалищах. Между двумя братьями оказывается проститутка Надя, она надеется, что ее вытащит из грязи любовь к Рокко. Но при всем своем увлечении Делоном Висконти трезво смотрит на «итальянского князя Мышкина». В конечном счете идеализм Рокко оборачивается бездушной жестокостью и гибелью Нади, потому что он не хочет нарушить архаичный южный «кодекс чести». Потом был «Леопард» Висконти, где Делон выступил в уже привычной роли оппортуниста. Но параллельно актер развивал собственный сюжет и строил свой образ — во многом противоположный тому, что вкладывали в него большие мастера режиссуры.

Одна серия делоновских фильмов — это мужские дуэты: с Жаном Габеном, с Лино Вентурой, с Жан-Полем Бельмондо. Авантюрные перипетии и гангстерские разборки всегда окрашены мелодраматизмом, которого сам Делон не любит, но разделить с кем-то «на пару» милостиво соглашается. Шедевр этой серии — «Двое в городе» Жозе Джованни: Делон играет исправившегося преступника, Габен — его тюремного воспитателя. Фильм, на котором выплакало слезы целое поколение советских зрительниц, кончается казнью делоновского героя на гильотине.

Делон не раз доказывал, что способен выбирать и играть роли вопреки своему звездному имиджу.

Так он выбрал «Первую ночь покоя» Валерио Дзурлини, где сыграл потрепанного преподавателя лицея, пребывающего в хронической депрессии. Так он выбрал «Нашу историю» Бертрана Блие: парадоксально, что за роль опустившегося алкоголика с мешками под глазами главный красавец французского кино получил единственный в своей биографии национальный приз «Сезар».

И в первом, и во втором фильмах в жизни его героев фигурируют женщины — как шанс преобразиться и возродиться. Но это только шанс. У героя Делона — в глобальном смысле слова — своя судьба, она подобна античному року, и женщина, как бы он ни был ею увлечен, не может ее изменить. Вовсе не случайно, что у Делона не сложился практически ни один экранный дуэт с главными французскими или итальянскими звездами женского пола. Ни с Брижит Бардо (она сравнила Алена с красивым комодом!), ни с Катрин Денёв: с обеими он не раз снимался, но «химии» не возникло. Конечно, незабываема сцена на крыше Миланского собора в «Рокко и его братьях» между Делоном и Анни Жирардо, но тут «виноват» Висконти. Прекрасны и кадры «Затмения» Антониони, где партнершей Делона выступает Моника Витти, но ведь тема этого фильма — разобщенность, невозможность любви и контакта. А в «Бассейне» Делон и Роми Шнайдер играют «перегоревшую любовь» с грузом тяжелого прошлого — разорванных к тому времени любовных отношений между артистами. В фильмах попроще с Делоном снимались и актрисы попроще — Мирей Дарк (его партнерша по жизни в течение пятнадцати лет), Орнелла Мути, Анн Парийо, Ванесса Паради… И все равно его главные достижения — это не любовные истории, а нечто совсем другое.

Слом делоновского имиджа происходит в «Самурае»: мастер французского нуара режиссер Жан-Пьер Мельвиль придал законченность образу актера. Роль холодного киллера Жефа Костелло, не имеющего права на ошибку, приросла к нему. Делон играет безэмоционального аскета, фактически машину для убийства. Это очень красивая машина. Красивы и ее аксессуары — узкое элегантное пальто и шляпа. Но даже идеальная машина может сломаться: это и происходит с «самураем», позволившим себе однажды — только однажды — повестись на подобие человеческого чувства. А самурай должен его навсегда и бесповоротно убить.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вершиной творчества зрелого Делона оказался фильм Джозефа Лоузи «Месье Кляйн»: здесь тема мнимой идентичности вывернута наизнанку и приобретет героический поворот. Образцовый французский обыватель месье Кляйн, судя по всему, по ошибке ставший подписчиком еврейской газеты, постепенно открывает в себе двойника-еврея, обреченного на муки в концлагере, и покорно идет своей первой, благополучной половиной за второй — на заклание.

При жизни Делону (как любой мегазвезде) приходилось читать множество глупостей о себе — намного больше, чем он реально совершил в жизни, хоть их тоже было достаточно. Но он бы просто обомлел, прочти он то, что было написано, часто его преданными поклонниками, после смерти. Значительная часть этих глупостей касается отношений актера с женщинами — не на экране, а в жизни. Ничего подобного не могло появиться, скажем, про Бельмондо. Но тут все иначе. Припомнили и любовный эпизод с Брижит Обер, старшей Делона на десять лет (она, кстати, жива, в апреле встретила 100-летие). И разрыв с Роми Шнайдер, получивший стопроцентно мещанскую трактовку. И даже то, что к каким-то блистательным женщинам Делон остался равнодушен, не заведя с ними «показательного романа» на съемках и якобы этим их обидев. Почти все это полная ерунда. Звезды большого калибра редко вступают в романтические отношения. Делон в юности «собачился» с Бардо, а сблизили их с возрастом как раз любовь к собакам и правые политические взгляды. С Денёв было слишком много общего: пресловутая «холодность» — некоторые называли ее даже фригидностью, нарциссизмом, аутоэротизмом, направленным на самого себя. Фактом остается то, что и Делон, и Денёв солировали в своих главных фильмах и гораздо реже вступали в равноправные успешные дуэты с другими звездами. А обе попытки свести в экранном поединке «двух D.» («Шпик» и «Шок») оказались неудачными: несмотря на старания пиарщиков, искры между ними так и не пробежало. Красота — это страшная сила, а двух таких сил уже не вынести камере и кинопленке.

Не вынести было Делону и придыханий влюбленных в него по уши поклонниц. Той же юной инфантильной Роми, пропитанной немецко-австрийским буржуазным духом. Или, напротив, чересчур богемной и проблемной певицы Нико, родившей ему сына, от которого он отказался. Жена и «сестра» Натали Делон, «подружка» Мирей Дарк, свои в доску, не смотревшие на него снизу вверх, гораздо больше отвечали нраву актера.

Но и пробужденные смертью Делона глупости стали свидетельством того, что это живая, а не мертвая икона. В ней многие находят неожиданный мощный противовес энтропии сегодняшнего дня. Самому же самураю в распадающемся мире делать было уже нечего.

Андрей Плахов

«Я никогда не боялся денег и известности»

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Детство будущего актера прошло в небольшом городке Бур-ла-Рен. Его родители развелись, когда Алену было два года. Мать вскоре вышла замуж за владельца колбасной лавки, и со временем подросшего Алена было решено обучить профессии колбасника. Юный Делон отучился год, получил диплом и пошел работать по специальности

Фото: REPORTERS ASSOCIES / Gamma-Rapho / Getty Images

«Я совершенно четко знаю, что никогда не соблазнял женщину. Под словом “соблазнял” я имею в виду — не кадрил. Всегда все решала женщина. Мои слова могут удивить, ибо исходят от человека, которого считают профессиональным соблазнителем. Мне даже немного неловко говорить об этом. Каждый человек знает про себя все. Не виноват же я в том, что родился красивым и обольстительным»&lt;br> На фото: актер с Роми Шнайдер

На фото: актер с Роми Шнайдер

Фото: AP

В 17 лет Ален Делон увидел в парижском метро афишу «Вы станете летчиком-испытателем и пройдете стажировку в Канаде». Это стало мечтой будущего актера, однако в Министерстве воздушных сил он узнал, что набор в летную школу в текущем году уже завершен. Поэтому Делон записался в рекруты, прельстившись заработком в 200 тыс. франков. Он оказался в рядах парашютно-десантных войск корпуса морской пехоты и попал на войну в Индокитае &lt;br>На фото: кадр из фильма «На ярком солнце», 1960 год

На фото: кадр из фильма «На ярком солнце», 1960 год

Фото: Titanus; Paris Film

В 1956 году, после демобилизации из армии, Ален Делон оказался в Париже без работы и вскоре решил показать свои фото продюсерам, но один отказ следовал за другим. Ему объясняли: «Вы слишком красивы, у вас не сложится карьера». Вместе с приятелем Делон отправился в Канне на фестиваль, и там американский «ловец талантов» импресарио Гарри Уилсон предложил молодому актеру семилетний контракт в Голливуде, а известный режиссер Ив Аллегре уговорил начать карьеру во Франции и предложил роль в своем новом фильме&lt;br> На фото: кадр из фильма «Леопард», где Делон снялся с Клаудией Кардинале

На фото: кадр из фильма «Леопард», где Делон снялся с Клаудией Кардинале

Фото: Titanus

«Работа принесла мне большое удовлетворение. Но счастье для меня — это вещь, которой не существует, это моменты в жизни, которые испытываешь либо во время работы, либо с кем-то, кто разделяет с тобой жизнь, либо с ребенком, друзьями... Этими мгновениями я обязан не профессии, я сам их формирую, я сам могу их разрушить»

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

В 1957 году состоялся дебют Алена Делона в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Снявшись затем в нескольких фильмах, которые не принесли ему известности, актер-самоучка Делон учился мастерству на съемочной площадке, а также брал уроки фехтования, работал над речью и мимикой. Успех и известность пришли к нему после фильма «На ярком солнце» в 1960 году. «Наконец-то Ален Делон нашел своего героя. Человека с двойным дном. Падшего ангела»,— писали о нем критики

Фото: AP

«Я суров с окружающими меня людьми, с теми, кто работает со мной, но я столь же суров и к самому себе. Это не извинение, а скорее смягчающее вину обстоятельство. Мне хочется, чтобы все в работе определялось профессионализмом. Это не каприз, не попытка доставить себе удовольствие. Я люблю свою работу и стараюсь делать ее как можно лучше»

Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo

Молодому Алену Делону, не имевшему актерского образования, в самом начале карьеры удалось создать сложнейшие образы, которые позже вошли в учебники по киноискусству. В 1960-е годы его стали называть «Жюльеном Сорелем 1960 года» и «достойным преемником Жерара Филипа». В 1965 году Делон вместе с женой Натали и сыном Энтони улетел в США для работы в Голливуде по контракту с MGM. Однако снятые в Голливуде картины с участием Алена Делона не имели большого успеха &lt;br>На фото: кадр из фильма «Зорро» (1975 год)

На фото: кадр из фильма «Зорро» (1975 год)

Фото: Les Productions Artistes Associes; Mondial Televisione Film

«Мне понадобилось десять лет тяжелых усилий, чтобы заставить людей забыть, что я всего лишь симпатичный парень с красивым лицом. Это была тяжелая схватка, но я ее выиграл»&lt;br> На фото: Ален Делон (второй справа) сидит на автомобиле, который участвовал в ралли Париж—Дакар с его портретом на капоте

На фото: Ален Делон (второй справа) сидит на автомобиле, который участвовал в ралли Париж—Дакар с его портретом на капоте

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

Кадр из фильма «Наша история» с Аленом Делоном, 1984 год

Фото: Films A2; Sara Films

«Есть три типа актеров: плохие, хорошие и великие. С плохими все ясно, они играют бездарно, хорошие – играют хорошо. А великие ничего не играют — они просто живут перед камерой»&lt;br> На фото слева направо: экс-президент Франции Жискар д&#39;Эстен с супругой, Ален Делон и актриса Мирей Дарк

На фото слева направо: экс-президент Франции Жискар д'Эстен с супругой, Ален Делон и актриса Мирей Дарк

Фото: Keystone USA / Zuma Press / Kommersant Photo

В апреле 1998 года Ален Делон приезжал в Красноярск поддержать Александра Лебедя во время время его предвыборной кампании на пост губернатора Красноярского края&lt;br> На фото слева направо: Александ Лебедь, его супруга Инна и актер Ален Делон

На фото слева направо: Александ Лебедь, его супруга Инна и актер Ален Делон

Фото: AP / Mikail Metzel

«Я смирился с моей физиономией лишь после того, как на экраны вышел один из самых известных моих фильмов — “Бассейн”. Мне было 33. Тогда я неожиданно понял: возраст Христа, душа самурая и внешность героя-любовника — вот в чем мое противоречие и в то же время актерский козырь» &lt;br>На фото: французский актер Ален Делон на церемонии закрытия фестиваля «Лики любви» (2005 год)

На фото: французский актер Ален Делон на церемонии закрытия фестиваля «Лики любви» (2005 год)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 1964 году Делон создал собственную киностудию под названием «Delbeau Productions». На сегодняшний день актер является продюсером более чем 30 картин. В числе спродюсированных Делоном проектов драма «Месье Кляйн» ставшая лучшим фильмом 1977 года (премия «Сезар»), «Спешащий человек» (1977), «Возвращение Казановы» (1992). В начале 1970-х годов актер создал еще одну киностудию «Adel Productions» &lt;br>На фото: российский актер Вениамин Смехов (слева) и Ален Делон во время чтения глав из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» на ужине в честь открытия выставки Жана Даниеля Лорье «Мастер и Маргарита» (2009 год)

На фото: российский актер Вениамин Смехов (слева) и Ален Делон во время чтения глав из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» на ужине в честь открытия выставки Жана Даниеля Лорье «Мастер и Маргарита» (2009 год)

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Если бы мне это не нравилось, я бы что-нибудь такое сделал, чтобы перестать быть полубогом. Хотя вряд ли у меня бы это получилось: можно стереть подробности личной жизни, но карьера, созданный имидж останутся. Так что приходится мириться с существующим положением, к тому же я и сам не хотел бы что-то менять в своем творчестве. Конечно, повышенное внимание к твоей особе иногда давит, но я воспринимаю это как благодарность за то, что я сделал»

Фото: Reuters / Luc Gnago

Ален Делон умер 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

У Алена Делона был долгий роман с австрийской актрисой Роми Шнайдер: познакомившись в 1958 году, пара обручилась через год, но, пробыв женихом и невестой шесть лет, рассталась. В 1964 году Делон женился на французской актрисе Натали Бартелеми, у них родился сын Энтони Делон (на фото слева на переднем плане). После четырех лет в браке супруги развелись. Затем Делон прожил 15 лет в гражданском браке с актрисой Мирей Дарк. Его последним долгим романом стали десятилетние отношения с голландской манекенщицей Росали ван Бремен, которая родила ему двоих детей

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

