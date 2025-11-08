Один человек погиб в конфликте со стрельбой в Кемерове

Возле клуба Dolls на проспекте Советском в Кемерове произошел конфликт со стрельбой. Один человек погиб, еще один ранен. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

По данным следствия, перестрелка началась 8 ноября около 3:00 по местному времени (7 ноября 23:00 мск). В конфликте участвовали две группы людей. В процессе один из мужчин достал огнестрельное оружие. Ранения получили два человека, после чего их госпитализировали, однако одного спасти не удалось.

Все участники инцидента, указано в сообщении СКР, установлены. Следователи проводят мероприятия по уточнению всех обстоятельств стрельбы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 УК).