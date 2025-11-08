Челябинка погибла в массовом ДТП с участием фронтального погрузчика

В Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фронтального погрузчика и четырех легковых автомобилей. Водитель одного из транспортных средств погибла, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

ДТП случилось 8 ноября около 7:30 часов на Копейском шоссе в районе поселка Мясокомбинат. По предварительным данным, столкнулись фронтальный погрузчик, автомобили Toyota Corolla, «Лада Веста», «Лада Приора» и Chery Arrizo.

В результате аварии на месте происшествия скончалась 50-летняя водитель Toyota. Остальными транспортными средствами управляли автомобилисты в возрасте от 52 до 28 лет. Об их состоянии ГАИ ничего не сообщает.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего.