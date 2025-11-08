Пермский завод завершает расширение производства для сборки узлов двигателя ПД-8

До конца текущего года АО «Пермский завод "Машиностроитель"» закончит приоритетный инвестпроект по расширению производства узлов перспективного авиационного двигателя ПД-8. Это следует из материалов заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Статус приоритетного инвестпроекту пермского завода был присвоен в сентябре 2022 года. Он предполагает строительство производственного корпуса для сборки реверсивного устройства и и узлов ПД-8. Сумма инвестиций в проект превысила 2,08 млрд руб. В перспективе предприятие готово производить комплектующие до 200 двигателей в год.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.

Двигателями ПД-8 планируется комплектовать импортозамещенные самолеты Superjet. Сейчас эти лайнеры эксплуатируются с франко-российской силовой установкой из двух двигателей SaM 146. Разработчиком ПД-8 является «ОДК-Сатурн», на котором будет налажено и серийно производство этих изделий. Газгенератор двигателя изготавливается на пермском АО «ОДК-Пермские моторы», систему автоматики разработало и производит АО «ОДК-СТАР».