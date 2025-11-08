Чувашия может стать пилотным регионом по введению полного запрета на вейпы

Чувашская Республика готова стать пилотным регионом при введении полного запрета на распространение вейпов. Об этом ТАСС сообщил председатель Госсовета республики Леонид Черкесов.

Леонид Черкесов отметил, что проблема вейпов актуальна для республики, а для ее решения планируют принять жесткие меры. По его словам, региональные депутаты поддерживают инициативу полного запрета.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что также необходимо активно работать с подростками и молодежью, в том числе через соцсети и СМИ. «Молодые люди должны знать и понимать последствия потребления вейпов. Ведь они не менее опасны, чем сигареты или любая другая никотиносодержащая продукция», — добавил он.

Влас Северин