Минюст признал челябинского активиста Бориса Золотаревского иноагентом

Министерство юстиции РФ включило активиста из Челябинска Бориса Золотаревского в реестр иностранных агентов. Решение принято 7 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Золотаревский (иноагент) во время задержания на несанкционированной акции протеста в Москве в 2019 году

Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ Борис Золотаревский (иноагент) во время задержания на несанкционированной акции протеста в Москве в 2019 году

Фото: Михаил Гребенщиков, Коммерсантъ

Минюст указывает, что Борис Золотраевский (признан иноагентом) участвовал в распространении «для неограниченного круга лиц» сообщений и материалов иностранных агентов, а также иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Также, по данным ведомства, он распространял недостоверную информацию об избирательной системе РФ, решениях органов власти РФ и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа вооруженных сил РФ» и участвовал в мероприятиях нежелательных на территории РФ организаций.

Борису Золотаревскему (признан иноагентом) 28 лет. В 2018-2019 годах он был координатором челябинского штаба Алексея Навального (сеть «Штабов Навального» признана экстремистской организацией и запрещена в России). В 2019 году активист переехал из Челябинска в Москву, где, в том числе был руководителем предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова. Борис Золотаревский (признан иноагентом) является основателем проекта «Челябинск будущего». С марта 2022 года живет за пределами РФ