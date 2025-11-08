Рейтинг устойчивого развития Казани повысили до следующего уровня

Эксперты повысили рейтинг устойчивого развития Казани до уровня ESG-АА, отметив значительный прогресс в реализации и планировании урбанистических практик. Соответствующей оценкой поделилось агентство «Эксперт РА».

Повышение рейтинга связано с новой стратегией устойчивого развития и улучшением охвата дошкольным образованием и обеспеченности жильем. Эксперты зафиксировали увеличение доходов населения и снижение безработицы до 0,18% к январю 2025 года. Прирост населения за 2022–2023 годы составил 0,9%.

Также отмечается высокий уровень детализации и качества стратегии социально-экономического развития Казани. Исполнение бюджета также высоко оценено: налоговые и неналоговые доходы за 2024 год составили 33,2 млрд руб., что на 19,1% выше плановых показателей. Расходы за этот период составили 54,1 млрд руб., что на 8,5% ниже плановых назначений.

Влас Северин