Из расписания пермского аэропорта исчезли зимние полеты в Турцию

Чартерные полеты турецкого лоукостера Southwind Airlines («Южный ветер») из Перми в турецкую Анталию исчезли из расписания аэропорта Большое Савино. Ранее предполагалось, что перевозчик будет летать раз в неделю по пятницам начиная с 21 ноября и до 27 марта 2026 года. Сведения о продажи туров на эти даты отсутствуют и в сервисе Tourvisor.

Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Сейчас, согласно расписанию пермского аэропорта и Tourvisor, чартерные перелеты из Перми в Анталию планирует начать с 25 апреля авиакомпания Azur Air, а с 26 апреля – авиакомпания Pegas Airlines.