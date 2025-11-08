«Парма» уступила в уральском дерби

В матче Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» принимала «Уралмаш» из Екатеринбурга. Матч прошел в упорной борьбе и все решилось на последних секундах. За две секунды, до финальной сирены гости вышли вперед, и хозяева уже не успели совершить результативный бросок. Итог- поражение подопечных Евгения Пашутина в уральском дерби со счетом 88:87. Самым результативным в этом матче в пермской баскетбольной команде стал Глеб Фирсов набравший 21 очко.

У «Пармы» пять побед и шестое место в турнирной таблице. «Уралмаш» поднялся на седьмую строчку.