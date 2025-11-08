Правительство определило угрозы устойчивости интернета

Правительство России утвердило Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Документ определяет угрозы устойчивости и безопасности интернета.

Содержание документа цитирует ТАСС. Среди основных угроз перечислены:

отсутствие доступа к услугам связи из-за аварий и перегрузок сети;

нарушение или прекращение работы критически важных объектов;

доступ к подлежащим ограничению в РФ ресурсам;

компьютерные атаки.

К числу угроз целостности работы интернета также отнесена «невозможность передачи информации с территории РФ на территории иностранных государств».

В утвержденных правилах прописан регламент определения угроз. Информация о них будет направляться в Роскомнадзор, который по согласованию с Минцифры и ФСБ займется «утверждением регламента реагирования». Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года.