Правительство определило угрозы устойчивости интернета
Правительство России утвердило Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Документ определяет угрозы устойчивости и безопасности интернета.
Содержание документа цитирует ТАСС. Среди основных угроз перечислены:
- отсутствие доступа к услугам связи из-за аварий и перегрузок сети;
- нарушение или прекращение работы критически важных объектов;
- доступ к подлежащим ограничению в РФ ресурсам;
- компьютерные атаки.
К числу угроз целостности работы интернета также отнесена «невозможность передачи информации с территории РФ на территории иностранных государств».
В утвержденных правилах прописан регламент определения угроз. Информация о них будет направляться в Роскомнадзор, который по согласованию с Минцифры и ФСБ займется «утверждением регламента реагирования». Постановление вступает в силу с 1 марта 2026 года.