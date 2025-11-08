Из-за атаки БПЛА в Саратове поврежден жилой сектор, есть пострадавший

В результате налета БПЛА на Саратов есть пострадавший, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Поврежден жилой сектор.

«Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы — ранее губернатор привел спецслужбы в режим повышенной готовности.

Серия взрывов прогремела в Саратове около 4:20 утра. Зазвучал сигнал воздушной тревоги. Министерство обороны зафиксировало угрозу со стороны украинских беспилотников.

В аэропорту «Гагарин» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Никита Маркелов