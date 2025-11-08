Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Губернатор привел экстренные службы в готовность из-за налета БПЛА на Саратов

В Саратове произошли взрывы, что привело к введению режима готовности для всех экстренных служб. Губернатор Роман Бусаргин сообщил в своем Telegram-канале, что Министерство обороны зафиксировало угрозу со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В связи с этим в некоторых районах могут быть активированы системы оповещения.

В связи с инцидентом в аэропорту «Гагарин» были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Росавиация объяснила, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Власти подчеркивают, что все экстренные службы готовы к возможным ситуациям.

Никита Маркелов