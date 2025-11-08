«Хамас» передал Израилю тело одного погибшего заложника

Израиль получил тело еще одного погибшего в секторе Газа заложника. Палестинское движение «Хамас» передало гроб через Красный Крест.

«Гроб с телом погибшего заложника в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа недавно пересек границу с Израилем и направляется в Национальный институт судебной медицины, где пройдет процедура опознания»,— сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Хамас» сообщал, что останки погибшего заложника были обнаружены в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Движение должно передать Израилю тела еще шести пленных.