Умер первооткрыватель структуры ДНК Джеймс Уотсон

В возрасте 98 лет умер американский биолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джеймс Уотсон. Вместе с Фрэнсисом Криком он стал первым ученым, который в 1953 году расшифровал структуру ДНК.

Как пишет The New York Times, господин Уотсон умер в хосписе в Нью-Йорке. О смерти ученого сообщил его сын.

Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик получили Нобелевскую премию в 1962 году за моделирование двойной спирали ДНК. В 1990-м господин Уотсон возглавил проект «Геном человека» в Национальном институте здоровья США. В 1994 году он также получил Большую золотую медаль имени Ломоносова, которую выдает Российская академия наук, за выдающиеся достижения в области молекулярной биологии.

В 2019 году Джеймса Уотсона лишили всех почетных званий. Причиной стали слова ученого о том, что интеллектуальные способности европеоидной и негроидной рас различаются из-за генетики. В лаборатории в Колд Спринг Харбор, которую господин Уотсон возглавлял ранее, назвали его слова бездоказательными.