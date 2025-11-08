«Монополия», которая захватила рынок

5 ноября 1935 года начались продажи одной из самых популярных настольных игр в истории — «Монополии». С тех пор были произведены сотни миллионов наборов игры, выпущены сотни и тысячи ее версий, она неоднократно попадала в Книгу рекордов Гиннесса. А начиналось все в 1904-м с игры совсем под другим названием, которая критиковала неравенство и отсылала к идеям ныне подзабытого экономиста Генри Джорджа, интеллектуальной звезды своего времени.

«Монополия» как философия — и Лев Толстой с ней Если учитывать предшественницу, из которой выросла «Монополия», игре на самом деле уже больше 120 лет. В 1904-м 37-летняя американка Элизабет Мэги Филлипс, которая обычно представлялась как Лиззи Мэги, запатентовала в США «Игру землевладельцев» (The Landlord`s Game). Именно из нее через несколько десятилетий вырастет «Монополия». Мэги придумала не развлечение — скорее способ просвещать и даже преподавать моральный урок. Игра критиковала капитализм начала XX века и должна была показать участникам, насколько несправедливо складывается ситуация с земельной собственностью. К тому же она была не просто продуманна, но имела довольно серьезную экономико-философскую базу. Лиззи Мэги была создательницей нескольких игр — кроме посвященной землевладельцам она придумала, например, игру, комически имитирующую судебный процесс. Помимо этого, Мэги была участницей раннего феминистского движения, машинисткой, запатентовавшей устройство для улучшения работы печатной машинки, писательницей и актрисой-любительницей. А еще, что особенно важно в контексте истории «Монополии»,— последовательницей популярного тогда американского политэконома и философа Генри Джорджа. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра—предшественница «Монополии» основывалась на идеях популярного экономиста Генри Джорджа

Фото: Isaiah West Taber / University of Michigan / Wikimedia Сейчас этого автора вспоминают редко, однако в конце XIX — начале XX века Джордж был весьма популярным мыслителем. Его книга «Прогресс и бедность», вышедшая в 1879 году, стала настоящим интеллектуальным бестселлером: в 1890-е среди изданий на английском она уступала по продажам только Библии. Современные исследователи относят Джорджа к левым либертарианцам или к геолибертарианцам, а в свое время в честь него было названо целое экономическое учение — джорджизм. Основная идея учения Джорджа проста: каждый имеет право на то, что создано его собственным трудом. Землю же и природные ресурсы никто из людей не создавал, а значит, они по праву принадлежат всем и не могут быть в полной мере приватизированы. В практической сфере Джордж был сторонником единого налога, а именно налога на землю. Собранные таким образом средства должны перераспределяться — по замыслу Джорджа, тем самым землевладельцы компенсировали бы другим членам общества несправедливость необладания. Кстати, среди последователей Джорджа была не только Лиззи Мэги, но и, например, Лев Толстой, который довольно активно продвигал его идеи в России и даже включил рассуждения о них в роман «Воскресение». Идеи экономиста вдохновляли в США и многих активистов так называемого прогрессизма — движения, в конце XIX — начале XX века боровшегося с монополиями и коррупцией, поддерживавшего профсоюзы и продвигавшего свою версию социальной справедливости.

Внешне «Игра землевладельцев», придуманная Лиззи Мэги, похожа на современную «Монополию»

«Монополия» как назидание — и левые с ней У созданной Лиззи Мэги «Игры землевладельцев» было два варианта. В первом из них игроки, покупавшие земельные участки, получали преимущества и постепенно становились монополистами, в то время как игроки, которым повезло меньше, беднели и банкротились. Этот вариант назывался «Монополист». Во втором варианте — под названием «Процветание» — землевладельцы платили тот самый единый налог, распределявшийся между другими участниками, так что все шло более или менее на равных, и одержать победу мог любой. Внешне игра была весьма похожа на нынешнюю «Монополию» — квадратное поле с участками, которые нужно покупать, фишками и другими элементами. Были в ней также тюрьма (как и в современной версии) и работный дом для бедняков. «Это демонстрация того, как функционирует нынешняя система захвата земель» — так сама Мэги описывала свое творение, добавляя, что его можно было бы назвать «Игрой жизни», ведь реальность воспроизводится вполне точно. «Надеюсь, в самом скором времени мужчины и женщины поймут: они бедны, потому что у Карнеги и Рокфеллера денег столь много, что они не знают, как с ними поступать»,— говорила Лиззи Мэги. Текст правил игры сопровождали иронические и критические комментарии о несправедливом устройстве общества. Нельзя сказать, чтобы эта несколько нравоучительная игра стала массовой. Пишут, что Мэги пыталась продать «Игру землевладельцев» кому-то из производителей настолок, но их оттолкнула политизированность сюжета и те самые критические комментарии в правилах. Тогда производством занялась сама Лиззи Мэги вместе с друзьями-джорджистами. И некоторую популярность «Игра землевладельцев» все же приобрела. В основном в политизированных кругах, а также среди студентов и профессоров экономики с левыми симпатиями, которые использовали ее для демонстрации несправедливого устройства общества.

Именно Чарльз Дэрроу вошел в историю как создатель «Монополии» — и разбогател на ней

«Монополия» как самоцель — и монополизм в ней Полюбили игру и некоторые квакеры — участники протестантского движения со своими представлениями о социальной справедливости, в чем-то схожими с джорджизмом. Говорят, что именно от квакеров об игре узнал создатель современной «Монополии» Чарльз Дэрроу. По одной из версий, в начале 1930-х, в разгар Великой депрессии, Дэрроу довелось сыграть в эту игру с семьей квакеров в Атлантик-Сити в Нью-Джерси. Он сам тогда был типичной жертвой Великой депрессии — бывший продавец обогревателей, потерявший работу во время кризиса и перебивавшийся временными заработками (среди занятий были и такие экзотические в те времена, как выгул собак). Игра понравилась Дэрроу, и он решил усовершенствовать ее, оставив лишь вариант, который давал возможность стать монополистом. Теперь основной задачей игроков стало сконцентрировать в своих руках как можно больше активов и разорить конкурентов, то есть других участников.

Лиззи Мэги пыталась доказать, что это она изобрела игру

«В игре Мэги было два варианта правил: один был направлен на разрушение монополий, а другой показывал, насколько они ужасны. И это именно тот вариант правил, по которому мы играем сегодня»,— комментирует модификацию игры английская журналистка Мэри Пилон. Она написала книгу, посвященную истории Лиззи Мэги и дальнейшей эволюции «Монополии». Пилон отмечает, что в этой версии не осталось ничего от социально-политического замысла «Игры землевладельцев» — в новой стратегии была только жажда заработать больше и обанкротить конкурентов быстрее. Менее критически настроенные исследователи отмечают, что Дэрроу не просто скопировал один из вариантов прежней игры, но несколько изменил. Тогда «Монополия» в общем и целом приняла нынешний вид: все начинали на равных и с одинаковым набором ресурсов, а в процессе игры, покупая землю и строя на ней дома и отели, могли стать монополистами или обанкротиться. Многие объекты в игре, такие как названия улиц, отсылали к Атлантик-Сити, где тогда жил Дэрроу. В 1934 году Дэрроу получил патент на свою версию, которую он назвал «Монополией». Сначала крупный производитель настольных игр Parker Brothers (сейчас входит в Hasbro), которому Дэрроу предложил игру, не хотел выпускать ее. По мнению компании, она была «слишком сложной» и «требовала слишком много времени». Тогда Дэрроу произвел первую партию самостоятельно — и, после того как ее быстро раскупили в магазине John Wanamaker`s в Филадельфии, Parker Brothers подписала с ним договор. Над дизайном игры поработал довольно известный в то время художник комиксов Франклин Александр. В 2010 году первая версия «Монополии» была продана на аукционе Sotheby`s за $146 тыс.

«Монополия» — самая популярная настолка в мире, в нее сыграло более 500 млн человек

«Монополия» как бизнес-феномен — и суды с ней 5 ноября 1935 года Parker Brothers начала продажи «Монополии». За первый год было реализовано около 276 тыс. экземпляров, а в следующем — около 2 млн. Почти сразу была выпущена английская версия «Монополии», где вместо Атлантик-Сити фигурировал Лондон. А сам Чарльз Дэрроу благодаря таким продажам разбогател, как герои его игры, и посвятил себя хобби — выращиванию орхидей. Пилон пишет, что Мэги некоторое время пыталась разоблачить «изобретателя» «Монополии». В 1936 году она дала интервью The Washington Post и The Washington Evening Star, где позировала на фото с обеими играми и объясняла, что настоящая изобретательница игры — она. В какой-то момент Parker Brothers выплатила ей $500 (по некоторым подсчетам, это около $11,8 тыс. по современному курсу). В 1948 году Мэги умерла — к тому времени об «Игре землевладельцев» почти забыли. Hasbro на вопрос об изобретателе до сих пор называет имя Дэрроу.

По «Монополии» проводятся международные соревнования и чемпионаты мира

С автором другой версии игры судилась уже сама Parker Brothers. В 1973-м профессор Университета штата Калифорния в Сан-Франциско Ральф Анспач решил изменить «Монополию» — не зная, что в некотором роде возвращает игру к корням. Анспач назвал свою версию «Анти-Монополия»: в его варианте игра начиналась с присутствия монополий — и игрокам нужно было с ними бороться. Новая игра не понравилась Parker Brothers — и уже в 1974 году она подала на Анспача в суд за нарушение прав на товарный знак. Во время судебного процесса создатель «Анти-Монополии» узнал о существовании ее предшественника, созданного Лиззи Мэги. Он апеллировал к этому факту на суде, заявляя, что у Parker Brothers нет эксклюзивных прав на игру. Анспач выиграл суд в 1979-м и получил право производить «Анти-Монополию», хотя до популярности «Монополии» ей всегда было далеко. Тем не менее противостояние Parker Brothers и Анспача продолжалось до 1984-го, когда из-за изменений в законодательстве права на «Монополию» снова оказались у Parker Brothers, но компания выдала предпринимателю лицензию на производство «Анти-Монополии».

Впоследствии Hasbro, купившая Parker Brothers в 1991 году, запатентовала множество разных версий этой игры и судилась с нарушителями — иногда успешно. Например, в 2003-м она выиграла процесс против создателей пародийной «Геттополии». В ней были скопированы почти все принципы игры, только конкретные объекты заменены теми, которые можно встретить в бедных кварталах, например алкомаркетами и ломбардами. К 2010 году в мире было продано более 275 млн экземпляров. Еще в 1999-м «Монополия» вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная настольная игра, в которую играло более 500 млн человек. Она выпущена как минимум на 47 языках в более чем 110*странах. В Книге рекордов Гиннесса есть еще один рекорд — самая длинная партия в «Монополию» продолжалась 70 дней. Попала в Книгу и самая большая «Монополия» — игровое поле площадью 90 кв. м в 2005 году соорудили в Берлине к 70-летию игры. Несмотря на очевидную популярность, «Монополию» часто критикуют за ее игровую механику. На популярном онлайн-форуме игроков в настольные игры BoardGameGeek она входит в топ-10 худших игр со средним баллом 4,4 из 10. Журналисты, пишущие про игры, указывали как на недостаток «Монополии» на то, что большую часть времени в этой довольно длинной игре участники тратят на ожидание своего хода, плюс к тому ее называли «набором ужасных дизайнерских решений».

Специальную версию «Монополии» выпустили и к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне
За 90 лет выпущены тысячи специальных изданий «Монополии», например на тему «Звездных войн»
У ИД «Коммерсантъ» есть своя «Монополия»

«Монополия» военного времени — и компьютеры с ней Решение суда 1979 года по делу Анспача открыло двери для всевозможных версий игры. Были выпущены тысячи вариантов с разным дизайном — только официально лицензированные версии исчисляются сотнями. Свои «Монополии» в качестве корпоративного сувенира делали очень многие компании, в том числе Coca-Cola, Ford, Bank of America, Pedigree. Было и много других версий — например, «Монополии» в стиле The Beatles, Iron Maiden, комиксов DC и Marvel, «Гарри Поттера», «Звездных войн», ВВС США, фильмов про Джеймса Бонда, а также сериалов «Доктор Кто», «Игра престолов» и «Южный парк». В 2025 году к 90-летию тоже вышла версия, а британский Королевский монетный двор отчеканил в честь юбилея 50-пенсовую монету.

К 90-летию «Монополии» в Великобритании отчеканили юбилейную монету

Были и более необычные варианты. В Великобритании в 1941 году создали специальную «Монополию» для британских военнопленных в немецких лагерях. В ней было второе дно и вместе с игрой пленные получали компас, карты, немного денег и другие предметы, полезные при побеге. А еще с помощью игры продолжают критиковать устройство общества и экономики. Например, в 2000-е левые и экологические активисты несколько раз устраивали игру в «ВТОполию» во время встреч Всемирной торговой организации (ВТО) — и так подчеркивали недостатки политики организации. В конце 1980-х «Монополия» появилась и в СССР, а в 1990-2000-е получила широкое распространение в России. Сначала вышли местные варианты под названиями «Менеджер», «Миллионер» и даже «НЭП», а потом и оригинальная игра. Собственный вариант «Монополии» выпускал и ИД «Комм

