Курс доллара. Прогноз на 10–14 ноября

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Текущий курс рубля представляется справедливым Конъюнктура для национальной валюты остается сбалансированной. С одной стороны, поддержание достаточно жесткой позиции Банка России в отношении денежно-кредитных условий сохраняет высокий спрос на рублевые активы. С другой стороны, слабая конъюнктура на рынке нефти и усиление санкционного режима в отношении представителей нефтегазовой отрасли оказывают умеренное давление на поступающие в страну валютные потоки. Таким образом, текущий курс рубля представляется справедливым, и мы не ожидаем существенных колебаний валютных курсов в отсутствие непредвиденных шоков. По нашим оценкам, на следующей неделе рубль продолжит консолидироваться в узком диапазоне 80–82 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Высокие процентные ставки сдерживают девальвацию Картина на валютном рынке в последние дни практически не меняется, доллар с переменным успехом курсирует чуть над 80 руб./$. В целом можно говорить об установлении локального баланса предложения и спроса. Более серьезному укреплению рубля препятствует постепенная сезонная активизация импорта и одновременно давление на экспортные доходы. В то же время высокие процентные ставки и изменение ожиданий по среднему уровню ключевой ставки в 2026 году сдерживают девальвацию. Продвижение доллара вверх вероятно в последние недели года, когда активизируется предновогодний потребительский спрос, традиционно это слабый период для рубля. Краткосрочно курс может оставаться на уровне 80–82 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Рубль может продолжить тенденцию к ослаблению После короткой недели, характеризовавшейся низкой активностью участников торгов, рубль может продолжить тенденцию к ослаблению, которая будет подкреплена ростом объемов торгов. Основными факторами ослабления рубля остаются постепенный рост спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание снижения регулятором ставки на заседании в декабре. Под действием этих факторов в рамках предстоящей недели пара юань/рубль может попытаться преодолеть сопротивление на уровне 11,5 руб./CNY и закрепиться в диапазоне 11,5–12 руб./CNY. Так, китайская валюта прекратит находиться в нисходящем тренде, в котором она двигалась со второй декады сентября. В среднесрочной перспективе ожидаем роста юаня до отметки 12–12,2 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Поддерживающим фактором остаются более консервативные ожидания Рубль корректируется вниз после окончания налогового периода. Среднесрочные перспективы российской валюты также несколько ухудшились на фоне заявлений из ЦБ относительно существенного сокращения объема продаж валюты в рамках бюджетного правила с 2026 года. Тем не менее поддерживающим фактором остаются более консервативные ожидания денежного и долгового рынка по скорости смягчения денежно-кредитной политики. Таким образом, на ближайшей неделе ожидаем консолидации курса доллара в диапазоне 81–83 руб./$.