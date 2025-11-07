На ЕКАД водитель Mitsubishi погиб при столкновении с грузовиком

В Екатеринбурге на 35-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовик, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «В результате аварии водитель легкового автомобиля с тяжелыми травмами был доставлен в 23-ю городскую клиническую больницу, где медики констатировали его смерть. Личность погибшего в настоящее время устанавливается»,— добавили в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля превысил безопасную скорость и не успел затормозить, когда движущийся впереди грузовик начал выполнять разворот. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Полина Бабинцева