Умер режиссер фильма про Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас» Ли Тамахори

Новозеландский режиссер Ли Тамахори скончался в возрасте 75 лет. О его смерти сообщила радиостанция Radio New Zealand (RNZ) со ссылкой на заявление семьи. Режиссер умер дома, последние годы он страдал болезнью Паркинсона. RNZ называет Тамахори одним из виднейших деятелей новозеландского кино.

Ли Тамахори родился в Веллингтоне 17 июня 1950 года. Его отец был маори, а мать — британкой. Начав карьеру как рекламный художник и фотограф, он работал оператором на новозеландском телевидении. Позже Тамахори стал одним из основателей продюсерской компании Flying Fish, снимавшей рекламу и телесериалы.

Дебютом Тамахори стал фильм «Когда-то они были воинами» (1994), который получил признание на Венецианском кинофестивале. Успех этой картины открыл ему дорогу в Голливуд, где он снял такие фильмы, как «На грани» (1997) с Энтони Хопкинсом, «Умри, но не сейчас» (2002) с Пирсом Броснаном в роли Джеймса Бонда, а также «Три икса 2» (2005) и «Пророк» (2007) с Николасом Кейджем. Кроме того, Тамахори снял один из эпизодов сериала «Клан Сопрано».