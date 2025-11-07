Открылся новый футбольный манеж «Акрон — Академии Коноплева»

В Ставропольском районе Самарской области открыт новый футбольный манеж «Акрон — Академии Коноплева». Спорткомплекс построен в рамках концессионного соглашения между академией и правительством Самарской области, заключенного в 2022 году, и станет частью обновлённой тренировочной базы.

Генеральный директор «Акрон Холдинг» Павел Морозов отметил, что для развития детско-юношеского футбола важно улучшать инфраструктуру. Новый манеж укрепит материально-техническую базу академии.

Александр Помазан, генеральный директор «Акрон — Академии Коноплева», добавил, что манеж был построен за полтора года. В апреле 2024 года начались работы, и теперь объект готов к эксплуатации. Новый манеж разгрузит основное поле, позволяя проводить тренировки и соревнования круглый год.

Андрей Сазонов