В Ульяновске продолжается реконструкция Ленинского мемориала

В Ленинском мемориале завершаются ремонтно-реставрационные работы в Большом концертном зале. Уже отреставрированы люстры, потолки и стены. Сейчас подрядчики укладывают ковролин, после чего будут установлены концертные кресла.

До 15 ноября планируется завершить работы в центральном фойе первого этажа. Это включает монтаж электроосвещения, потолочного покрытия и обновление центральной входной группы.

На завершающей стадии находятся работы по монтажу реставрированных панелей кинозала, отделке помещений Октябрьской башни и ремонту административно-хозяйственных помещений пятого и шестого этажей. Полностью завершены наружные работы, заменено аварийное инженерное оборудование и сети, а также отреставрированы Малый органный зал и общественно-политический центр. В сентябре началась работа по созданию новой музейной экспозиции.

