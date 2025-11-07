Трамп допустил исключение для Венгрии из санкций на российскую нефть

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Венгрии исключения из санкций на российскую нефть и газ. Об этом он заявил во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Виктор Орбан и Дональд Трамп

«Конечно, мы рассматриваем такую возможность, потому что ему (Виктору Орбану.— "Ъ")очень трудно получать нефть и газ из других регионов,— сказал Трамп (цитата по The Guardian). — Как вы знаете, у них нет выхода к морю. Это великая страна, большая страна, но у них нет моря. У них нет портов. И поэтому у них сложная проблема».

Виктор Орбан заявил, что еще планирует обсудить с господином Трампом вопрос поставок российской нефти. По его словам, трубопроводы — это не идеологический или политический вопрос, а физическая реальность. «Это жизненно важно для нас»,— подчеркнул Орбан.

Совет Евросоюза 20 октября принял план отказа от закупок российских нефти и газа, первый этап программы начнет действовать с 1 января 2026 года. 27 октября Виктор Орбан заявил, что страна не сможет заменить российские энергоресурсы, а потому должна до конца бороться за возможность покупать их у РФ.