В Нижневартовске пожарный погиб, спасая пенсионера из горящего дома

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) при тушении пожара в дачном доме погиб пожарный Рунар Сафиуллин, сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре. Он пытался спасти мужчину, который, по словам очевидцев, мог находиться внутри горящего здания.

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

Возгорание произошло в ночь на 7 ноября в садоводческом обществе «Водник». По данным «Muksun.fm», во время поиска пострадавшего на пожарного упала балка, что стало причиной смерти. Спасти находящегося в частном доме мужчину не удалось.

Рунар Сафиуллин начал службу в пожарной охране в 1999 году. За свою работу он был награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» III и II степеней, а также памятной медалью «Маршал Василий Чуйков». Семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, отмечают в МЧС.

Полина Бабинцева