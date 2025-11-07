Украина, энергоресурсы и экономика: что обсуждают Трамп и Орбан в Белом доме

Дональд Трамп встретился с Виктором Орбаном в Белом доме. Президент США заявил, что обсудит с венгерским премьером возможность встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Во время переговоров Трамп и Орбан затронут тему конфликта на Украине, санкций против России и энергетической безопасности Европы. Лидеры также будут говорить о перспективах сотрудничества Вашингтона и Будапешта в экономической и военной сферах. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украина

Трамп заявил, что обсудит с Орбаном ситуацию вокруг Украины и вопрос поставок энергоресурсов.

Орбан заявил, что все, кроме США и Венгрии, предпочитают продолжать войну на Украине.

По словам президента США, Орбан «понимает Путина и знает его очень хорошо».

Говоря о завершении конфликта на Украине, Орбан добавил: «У меня есть несколько идей, и я их представлю Трампу».

Энергоресурсы

Венгерский премьер признал, что стране сложно отказаться от закупок нефти из России из-за географического положения.

Нужно понять, каковы будут последствия для венгерского народа и экономики, если Будапешт не будет получать нефть и газ из России — Орбан.

Трамп отметил, что изучает возможность предоставления Венгрии исключения из санкций в контексте поставок российской нефти.

Отношения США и Венгрии