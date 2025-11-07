Украина, энергоресурсы и экономика: что обсуждают Трамп и Орбан в Белом доме
Трамп: США могут сделать исключение для Венгрии по закупкам нефти из РФ
Дональд Трамп встретился с Виктором Орбаном в Белом доме. Президент США заявил, что обсудит с венгерским премьером возможность встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Во время переговоров Трамп и Орбан затронут тему конфликта на Украине, санкций против России и энергетической безопасности Европы. Лидеры также будут говорить о перспективах сотрудничества Вашингтона и Будапешта в экономической и военной сферах. Главные заявления — в подборке «Ъ».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп в Белом доме
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Украина
- Трамп заявил, что обсудит с Орбаном ситуацию вокруг Украины и вопрос поставок энергоресурсов.
- Орбан заявил, что все, кроме США и Венгрии, предпочитают продолжать войну на Украине.
- По словам президента США, Орбан «понимает Путина и знает его очень хорошо».
- Говоря о завершении конфликта на Украине, Орбан добавил: «У меня есть несколько идей, и я их представлю Трампу».
Энергоресурсы
- Венгерский премьер признал, что стране сложно отказаться от закупок нефти из России из-за географического положения.
- Нужно понять, каковы будут последствия для венгерского народа и экономики, если Будапешт не будет получать нефть и газ из России — Орбан.
- Трамп отметил, что изучает возможность предоставления Венгрии исключения из санкций в контексте поставок российской нефти.
Отношения США и Венгрии
- По словам Орбана, США и Венгрия сейчас находятся «в хорошей позиции, чтобы начать новую главу в отношениях между двумя странами».
- У Венгрии много идей для сотрудничества с США, включая экономическую и военную сферы — Орбан.
- Трамп подчеркнул, что хотя он «ладит с лидерами европейских стран», его не устраивает, что они продолжают покупать российскую нефть.