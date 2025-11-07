Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Украина, энергоресурсы и экономика: что обсуждают Трамп и Орбан в Белом доме

Трамп: США могут сделать исключение для Венгрии по закупкам нефти из РФ

Дональд Трамп встретился с Виктором Орбаном в Белом доме. Президент США заявил, что обсудит с венгерским премьером возможность встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Во время переговоров Трамп и Орбан затронут тему конфликта на Украине, санкций против России и энергетической безопасности Европы. Лидеры также будут говорить о перспективах сотрудничества Вашингтона и Будапешта в экономической и военной сферах. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украина

  • Трамп заявил, что обсудит с Орбаном ситуацию вокруг Украины и вопрос поставок энергоресурсов.
  • Орбан заявил, что все, кроме США и Венгрии, предпочитают продолжать войну на Украине.
  • По словам президента США, Орбан «понимает Путина и знает его очень хорошо».
  • Говоря о завершении конфликта на Украине, Орбан добавил: «У меня есть несколько идей, и я их представлю Трампу».

Энергоресурсы

  • Венгерский премьер признал, что стране сложно отказаться от закупок нефти из России из-за географического положения.
  • Нужно понять, каковы будут последствия для венгерского народа и экономики, если Будапешт не будет получать нефть и газ из России — Орбан.
  • Трамп отметил, что изучает возможность предоставления Венгрии исключения из санкций в контексте поставок российской нефти.

Отношения США и Венгрии

  • По словам Орбана, США и Венгрия сейчас находятся «в хорошей позиции, чтобы начать новую главу в отношениях между двумя странами».
  • У Венгрии много идей для сотрудничества с США, включая экономическую и военную сферы — Орбан.
  • Трамп подчеркнул, что хотя он «ладит с лидерами европейских стран», его не устраивает, что они продолжают покупать российскую нефть.

