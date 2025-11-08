Глава СКР запросил доклад о расследовании дела о нарушении прав малолетней в Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав малолетней в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в Новокуйбышевске малолетняя девочка проживает с родителями, которые ведут антисоциальный образ жизни. Условия, в которых живет ребенок, создают опасность для его жизни и здоровья. Компетентными органами должных мер реагирования не принимается.

По данному факту следственные органы СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках этого дела также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

Руфия Кутляева