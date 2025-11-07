Мелания Трамп стала «Патриотом года» США

Первая леди США Мелания Трамп стала лауреатом ежегодной премии «Патриот года» телеканала Fox News, сообщается на сайте Белого дома. Получая награду, она призвала «отдавать должное каждому, кто не боится мыслить иначе, ведь именно эти смелые американцы являются сердцем нашей цивилизации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мелания Трамп

Фото: Roy Rochlin / Pool / Reuters Мелания Трамп

Фото: Roy Rochlin / Pool / Reuters

«Америка, давайте сегодня вечером дадим личное обещание отпраздновать амбиции и развить воображение, чтобы создать более развитое и процветающее общество. Индивидуальная производительность не эгоистична. Это пульсация цивилизации»,— заявила первая леди.

С 2018 года Fox News награждает граждан премией Patriot Awards за их вклад в укрепление ценностей, которые формируют американский патриотизм и национальную идентичность. Победителями прошлого года стали Джон и Лори Руга, основатели компании Northeast Precast — современного производителя сборного железобетона для коммерческого и жилого строительства.

Вернувшись в Белый дом после победы Дональда Трампа на выборах, первая леди реализовала ряд законодательных и социальных проектов. Ее усилия привели к принятию закона TAKE IT DOWN Act (защищающего от распространения интимных изображений без согласия), выделению федеральных средств на жилье для выпускников программ опеки и созданию образовательных инициатив по искусственному интеллекту. При ее поддержке также была основана международная коалиция по образовательным технологиям под эгидой ООН.