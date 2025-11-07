Новую модель внедорожника «Соллерс» планируют производить в Ульяновске

В пятницу компания «Соллерс» продемонстрировала в своем Telegram-канале видео испытаний новой модели внедорожника, сопроводив комментарием, что это «по-настоящему “взрывной” контент для всех, кто ждет появления нового внедорожника “Соллерс”».

«Смотрите первые кадры с полигона наших партнеров, где будущий SUV (как и положено, в камуфляже) накатывает километры на испытательном треке (SUV — от английского sport utility vehicle — спортивно-утилитарный автомобиль — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый чаще в городах и на асфальтированной дороге.— “Ъ”). А совсем скоро эта работа продолжится уже у нас в России! Мы с партнерами перешли к важнейшей завершающей фазе разработки этого продукта: проведению ходовых испытаний предсерийных образцов», — сообщает компания.

В пресс-службе «Соллерс» «Ъ-Волга пояснили, что серийное производство нового внедорожника планируется запустить ориентировочно в середине 2026 года в Ульяновске, на индустриальной площадке автомобильного завода ООО «УАЗ». Какое конкретно юрлицо будет производить новую модель SUV — ООО «УАЗ» или дочерняя компания «Соллерс», пока не раскрывается, как не раскрывается и будущее название внедорожника.

Как рассказал «Ъ-Волга» представитель «Соллерс», разработка нового внедорожника ведется инженерами центра продуктового развития «Соллерс» совместно с технологическими партнерами из Китая. «Финальный этап работ и цикл адаптационных испытаний под российские условия будет проводиться в России», «планируется начать его в ближайшее время, до конца этого года»,— сказал собеседник.

Какой вклад в создание автомобиля со стороны каждого из технологических партнеров, в компании не раскрывают. Судя по всему, на первоначальном этапе часть комплектующих будет поставляться из Китая. Однако, как пояснили в «Соллерс», «уровень локализации нового внедорожника будет высоким, сопоставимым с флагманскими продуктами компании». «В первую очередь автомобиль получит локализованный в России силовой агрегат (двигатель и коробку передач), также планируется локализовать штамповку практически всех деталей кузова, детали экстерьера и интерьера, компоненты системы безопасности, производство которых мы также запустим в 2026 году в Ульяновске»,— сказали в «Соллерс», заметив, что «производство будет запущено по технологии полного цикла».

По данным компании, новый автомобиль будет иметь дизельный и бензиновый двигатели (в зависимости от модификации), восьмиступенчатую АКПП, пяти-семиместную компоновку салона, рамную конструкцию, внедорожный потенциал, высокий уровень комфорта и безопасности, богатую комплектацию, электронные системы безопасности и помощи водителю.

Сергей Титов, Ульяновск