Число погибших при крушении вертолета в Дагестане выросло до пяти

В результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане погибли пять человек, сообщили в Минздраве региона. Ранее было известно о четырех жертвах и трех пострадавших.

У погибшего были ожоги 100% тела. Он скончался в реанимационном отделении больницы в Избербаше. Состояние одного пострадавшего тяжелое, второго — средней степени тяжести.

Вертолет потерпел крушение 7 ноября. Он следовал из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Ка-226 перевозил сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Всего на борту находились семь человек.

Ка-226 упал на строящийся гостевой дом в поселке Ачи-Су, где в тот момент никого не было. Основная версия причины крушения — возгорание двигателя во время полета, сообщил глава Кизляра Александр Шувалов.